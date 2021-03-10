Новым начальником управления образования Владивостока станет Марина Фролова

Марина Фролова возвращается на должность начальника управления образования Владивостока Фото: Милана СОКОЛ

Марина Фролова возвращается на должность начальника управления образования Владивостока.

Фролова сменит на этом посту Ларису Карпачеву, снятую с работы в феврале после скандала с увольнением директора школы № 28 Светланы Соколовой. Тогда в историю пришлось вмешаться губернатору края.

Стоить отметить, что Карпачеву намеревались отстранить от должности еще в октябре 2020 года, когда Олег Кожемяко проинспектировал школы Владивостока и раскритиковал питание учеников. Но тогда Ларисе Карпачевой все же удалось удержаться в кресле руководителя.

Возвращение Марины Фроловой подтвердила пресс-служба мэрии, сообщив, что она написала заявление о приеме на работу.

Марина Фролова ранее уже возглавляла городское управление по работе с муниципальными учреждениями. Было это в период с 2016 по 2018 год. Снял ее с должности мэр столицы Приморья Олег Гуменюк, вернув к руководству Карпачеву, которая до 2016 года была главой управления.