Поистине историческое событие случилось в 28 школе во Владивостоке. Оно показало, что, объединившись, можно сломать любую систему. Давайте подробнее поведаем о «хэппи энде». Героиня рассказа - Светлана Викторовна Соколова, директор школы. Она возглавляла учебное заведение долгих 18 лет, пока ее не уволили по решению суда в январе 2021. Но это, к слову, не первое ее увольнение. Началось все еще в 2020 году. Тогда администрация города усмотрела «конфликт интересов» в том, что в этой же школе с 2009 года хозработником был трудоустроен ее муж. Он, кстати, сразу же уволился, когда стало ясно, что его место работы может лишить должности супругу. Только вот в результате Светлану Викторовну все же уволили. Тут и началось самое интересное.На защиту неожиданно для всех уволенной Соколовой встали коллеги, родители учеников и выпускники школы. Резонанс был нешуточный. Властям пришлось отвечать. Так в срочном порядке на следующей день после увольнения с директором снова заключают трудовой договор. Правда, сроком на 1 год. Светлана Викторовна не смогла смириться с несправедливым увольнением и начала судиться, чтобы восстановиться в должности на прежних условиях. Первый суд она выиграла, но мэрия это решение обжаловала.26 января Приморский краевой суд встал на сторону администрации, а на следующий день Соколову снова уволили. Это была вторая спичка, которая вызвала шумиху в городе. Коллеги Светланы Викторовны подключили СМИ, чтобы достучаться до властей и вернуть любимого директора. Даже приглашали мэра города встретиться с ними, однако в школе появился не мэр, а губернатор. Он потребовал восстановить Светлану Соколову в должности, а вот управлению образования администрации города предложил подыскать нового главу.Финал истории оказался со счастливым концом. В понедельник, 8 февраля, Светлана Соколова вернулась в школу. Это ее первый рабочий день на прежнем месте после больничного. Чтобы понять, что что она значит для учителей и учеников, достаточно взглянуть на то, как ее встретили в родном образовательном учреждении. Дети и коллеги выстроились живым коридором, с цветами, шарами и караваем. Настоящий праздник. А сама Светлана Викторовна была так тронута происходящим, что не смогла сдержать слез.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Ее уход – удар для нас»: сотни жителей Владивостока встали на защиту заслуженного директора, которого уволили после скандалаРодители учеников и педагогическое сообщество записали видеообращение, чтобы привлечь внимание властей к сложившейся ситуации (подробнее...)«Это буллинг»: во Владивостоке одного из лучших директоров школ России все же уволили после затишьяСветлане Соколовой после почти 20 лет работы позвонили и сказали, что договор с ней расторгнут, учителя и родители считают это \\"рейдерским захватом\\" (подробности...)«Договор всего на год»: директора школы, которую уволили со скандалом после 20 лет работы, восстановили в ПриморьеЗапись в трудовой книжке - увольнение «в связи с утратой доверия», по словам коллег, необоснованна (читать дальше...)«Затравили и довели до обморочного состояния»: во Владивостоке увольняют со скандалом одного из лучших директоров школ РоссииФормулировка «в связи с утратой доверия» у педагогов и родителей доверия не вызывает (подробности...)Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14