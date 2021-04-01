Возбуждено еще восемь уголовных дел против преступной группы, в которой состоял Денис Сарана

Денис Сарана. Фото: сайт primorsky.ru

Еще восемь уголовных дел возбуждено в отношении организованной преступной группы из Приморья. Участников группы подозревают в контрабанде лома черных металлов и уклонении от уплаты таможенных платежей.

Как уже писала «КП-Владивосток», 10 марта правоохранителями был задержан один из участников группы, член совета директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порта» Денис Сарана. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегических товаров в составе организованной преступной группы».

«31 марта 2021 года возбуждено еще восемь уголовных дел по части 1 статьи 226.1 УК РФ, в том числе ДВОТ ДВТУ ФТС России, а также по факту уклонения участниками ОПГ от уплаты таможенных платежей возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 194 УК РФ», — сообщил ИА PrimaMedia источник в правоохранительных органах.

Дела возбудили после проведенной проверкой УФНС России по Приморскому краю в одной из аффилированных с Денисом Сараной коммерческой компании. Проверка выявила уклонение от уплаты налогов и сборов при продаже ценных бумаг на сумму порядка 1,5 миллиарда рублей.

По данным источника, после обнаружения следствием эпизода с уклонением от уплаты налогов бизнесмен добровольно перечислил в бюджет государства 380 миллионов рублей.

Сообщается, что налоговые проверки продолжаются. И сейчас речь идет о погашении Сараной еще порядка 280 миллионов налоговой задолженности.

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