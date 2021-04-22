Прокуратура вмешалась в ситуацию с групповым избиением школьника во Владивостоке

По результатам проверки ведомство примет решение. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Прокуратура Ленинского района начала проверку по факту избиения семиклассника учениками одной из школ Владивостока. Напомним, что 14 апреля трое подростков 2005 и 2006 года рождения после жалобы девочек жестоко расправились мальчиком, после чего он оказался на больничной койке с переломом скуловой кости.

- Прокурора проверят исполнение законодательства о несовершеннолетних в целях установления причин и условий, способствовавших совершению таких деяний. Проверке подвергнется деятельность органов системы профилактики, образовательная организация, где обучаются подростки, а также надлежащее исполнение родителями своих обязанностей, - отмечают в пресс-службе прокуратуры по Приморскому краю.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход и контроль доследственной проверки, которую проводит СК по статье «Халатность», надзорное ведомство поставило на свой личный контроль.

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