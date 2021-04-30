«Изменял и издевался». Подозреваемая в тройном убийстве жительница Владивостока оставила записку

Женщину подозревают в тройном убийстве. Фото: личная страничка Екатерины в сетях.

«КП» продолжает разбираться в подробностях страшной семейной драмы во Владивостоке, во время которой погиб мужчина и двое его детей. Главной подозреваемой в расправе над близкими стала его жена. По словам знакомых, с рождением тройни в семье начался разлад, а в последнее время Екатерина вела себя крайне нервно, а иногда даже неадекватно. Как отмечает личный источник редакции, подозреваемая оставила записку, в которой подробно изложила все семейные проблемы, заверив, что муж ее ни во что не ставил, изменял и издевался.

Тройняшки родились в 2016 году – два сыночка и лапушка дочка. Вот только беззаботной жизнь семьи с появлением долгожданных детей не назовешь. Разлады у супругов бывали и раньше, но с появлением чад обстановка стала накаляться. По словам соседей, у двоих малышей было отставание в развитии. Екатерина старалась развивать детей, уделяла им время, словом социализировала и реабилитировала. Но воспитание тройни, да еще и с особенностями, явно давалась матери с большим трудом.

– Она была на взводе, прям очень нервная, – рассказала по телефону одна из жительниц дома.

Еще несколько жителей многоэтажки на Толстого отметили, что не редко слышали ругань из квартиры, а знакомые заявили, что глава семейства иногда забирал малышей и отвозил к своим родителям в Фокино, то ли после ссор, то ли из-за состояния жены, которая могла находиться на грани нервного срыва.

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