«Выход в море опасен»: МЧС рассылает тревожные сообщения о надвигающихся ливнях, грозах и ветре

МЧС предупреждает о грядущей непогоде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С самого утра 4 мая небо над Владивостоком начало хмуриться. Холодный ветер, моросящий дождь и ощутимое похолодание словно намекали на то, что штормовое предупреждение, объявленное синоптиками, совсем не шутки. Однако все самое интересное непогода припасла на попозже. Ливень ожидается в городе ближе к вечеру. Судя по всем параметрам – будет крайне мокро. МЧС начало рассылать смс-уведомление с предупреждением о надвигающемся апокалипсисе.

- По данным Приморского УГМС, 5 мая в крае ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра до 20 метров в секунду. Выход в море и на турмаршруты опасен. Соблюдайте требования безопасности. Телефоны: 101, 112, - указано в сообщение.

Хотя начать осторожничать стоит уже 4 мая, потому что ближе к вечеру синоптики также передают ливневые дожди, которые не прекратятся вплоть до завтрашнего дня. Осадки будут идти всю ночь. Температуры воздуха опустятся на столько, что ощущаться они будут, как +8 градусов.

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