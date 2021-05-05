В Приморье молодой водитель не смог выбраться из тонущей машины

Автомобиль угодил в водоем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Очередная трагедия разыгралась в Приморье. В Дальнереченском районе в результате дорожного происшествия в темное время суток погиб водитель легковушки. Парень не справился с управлением и съехал в кювет, где попал в водоем. К сожалению, пострадавший не смог выбраться из тонущей машины.

Авария случилась на трассе А-370 «Уссури» в районе поворота на село Сальское. Поздно вечером на данном участке водитель автомобиля Toyota Vista Ardeo по какой-то причине не справился с управлением и съехал с дороги. По страшному стечению обстоятельств в овраге оказался водоем.

Полицейские уже установили личность погибшего. Им оказался 30-летний житель Дальнереченска. По факту смертельной аварии проводится проверка, специалисты выясняют все обстоятельства трагедии.

Напомним, в середине апреля в Анучинском районе Приморья под машиной обрушился деревянный мост. Внедорожник с 6 людьми оказался в реке. Трем девушкам чудом удалось спастись. Тело одной пострадавшей и саму машину вскоре обнаружили спасатели. Поиски водителя и последней из пассажирок до сих пор не принесли результата.

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Официально спасатели завершили поиски пропавших парня и девушки еще 26 апреля (подробности)

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