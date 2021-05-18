Политолог высказался о шансах Константина Шестакова занять кресло мэра Владивостока после отставки Гуменюка

На снимке сам Константин Шестаков. Фото: пресс-служба ОАО «Терминал Астафьева»

Главная новость дня – отставка мэра Владивостока Олега Гуменюка. Он написал заявление по собственному после того, как Юрий Трутнев, официальный представитель президента РФ в ДФО, поддержал инициативу губернатора Приморья заменить главу города. Журналисты РИА VladNews, обратились за комментарием к известному политологу Павлу Наливайко. Он рассказал о том, что уход Гуменюка прорабатывался уже давно, и все было уже предрешено. Первое сообщение о скорой отставке мэра появилась порядка полугода назад. На протяжении всего этого времени социальные сети пестрили претензиями на счет работы градоначальника. Политолог считает, что команда Гуменюка была парализована, пока решался вопрос о его дальнейшей судьбе.

- От этого решения все только выигрывают. Два года его нахождения у власти показали, что это не совсем его стезя. Кожемяко и Трутнев обсуждали, что город должен возглавить сильный управленец, - говорит политолог Павел Наливайко.

По мнению эксперта, возможный кандидат занять мэрское кресло – Константин Шестаков, который является действующим заместителем председателя правительства Приморья.

- Даже если это будет Шестаков, то «легкой прогулки» для него не будет, потому что необходимо собрать команду и разгрести наследие, которое досталось от прошлой команды. Времени на раскачку не будет. Стоят серьезные задачи, - считает политолог.

Стоит отметить, что на момент публикации имя человека, который станет новым градоначальником, известно не было.

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