Первая после пандемии семья старообрядцев переехала из Бразилии во Владивосток, на очереди еще более полусотни

Как только Калугины обустроятся в Приморье, к ним прилетят еще 20 родственников. Фото: Правительство Приморского края

В пятницу, 28 мая, семью Калугиных торжественно встретили в международном аэропорту Владивостока. Дело в том, что Калугины - потомки старообрядцев, бежавших с Дальнего Востока после Революции в Бразилию, и спустя более века они наконец смогли вернуться на родину своих предков. Предположительно, они поселятся в Пожарском районе Приморья и продолжат возделывать землю, как и привыкли.

Семейная пара, двое детей - дочь и сын - первые из диаспоры родственников в 24 человека. Они в прямом и переносном смысле прощупают почву, и после этого на постоянное жительство в Приморье приедут их родные.

Авраам Калугин, глава семьи, рассказал, что принял решение вернуться в Россию после того, как несколько лет назад впервые приехал в нашу страну. Не остановило его и то, что в Бразилии он успешно выращивал и продавал сою и кукурузу, а в Приморье придется начинать все заново.

Начать вести хозяйство в Приморье Калугиным помогут власти в рамках программы переселения. Фото: Правительство Приморского края

К слову, чтобы репатрианты быстрее освоились, существует национальная программа переселения соотечественников. Тем, кто изъявил желание вернуться в Россию, компенсируют часть расходов на переезд, выделят земельные участки, помогут получить льготный кредит на сельхозтехнику, а также обучат работать на ней.

Как пояснили в департаменте внутренней политики Приморского края, в ближайшее время переехать в Приморье планируют еще 57 семей старообрядцев. Большая часть из них - из Южной Америки.

- В Приморском крае, преимущественно в северных районах, уже живут более 15 семей старообрядцев. Условия жизни на этих территориях максимально подходят для тех целей, ради которых эти люди приезжают в Россию, – отметил глава департамента Захар Овчинников.

ПО ТЕМЕ

Староверы из Уругвая переселяются в Приморье, в прошлом году им помешала пандемия

Правительство края уже подбирает для 10 семей репатриантов землю в отдаленных районах (подробнее...)

Во Владивосток прибыли «экономически выгодные» переселенцы из Боливии

Очередная семейная диаспора прибыла во Владивосток по программе содействия добровольному переселению бывших соотечественников (видео)

Старообрядцы из глухого алтайского села отправились жить на Рублевку

А к ним в рамках реалити-шоу «Обмен домами» приехали богатые молодожены (подробнее...)

«Здесь нет связи, это привлекает» – сотни людей бегут от цивилизации в дебри Уссурийской тайги

«Удэгейская легенда»: оторваться от асфальта, чтобы окунуться в заповедный мир природы (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14