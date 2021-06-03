Трутнев пообещал выделить Владивостоку 302 миллиона на подготовку к ВЭФ

Владивосток благоустроят к ВЭФ. Фото: Милана СОКОЛ

Исполняющий обязанности мэра Владивостока Константин Шестаков рассказал о ближайших планах по развитию города и подготовке к ВЭФ. По словам главы города, во время рабочей поездки в Приморье полпред президента Юрий Трутнев пообещал выделить на подготовку к Восточному экономическому форуму 302 миллиона рублей.

– Эти деньги нужно срочно хватать и распределять. Сложности – сроки. Было бы здорово, чтобы эту работу начали пораньше, – говорит Шестаков не без укора в адрес предшественников.