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Общество3 июня 2021 3:47

Трутнев пообещал выделить Владивостоку 302 миллиона на подготовку к ВЭФ

Деньги пойдут на ремонт дорог и подготовку гостевого маршрута
Авторы (2):
Алексей САМУСЬКОВАлексей САМУСЬКОВ
Милана СОКОЛМилана СОКОЛ
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Владивосток благоустроят к ВЭФ.

Владивосток благоустроят к ВЭФ.

Фото: Милана СОКОЛ

Исполняющий обязанности мэра Владивостока Константин Шестаков рассказал о ближайших планах по развитию города и подготовке к ВЭФ. По словам главы города, во время рабочей поездки в Приморье полпред президента Юрий Трутнев пообещал выделить на подготовку к Восточному экономическому форуму 302 миллиона рублей.

– Эти деньги нужно срочно хватать и распределять. Сложности – сроки. Было бы здорово, чтобы эту работу начали пораньше, – говорит Шестаков не без укора в адрес предшественников.