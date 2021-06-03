После скандала с кладбищенскими лавочками новый мэр Владивостока заявил о воссоздании совета архитекторов

Журналисты задают вопросы новому градоначальнику. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В эти минуты во Владивостоке проходит пресс-конференция и.о. мэра города Константина Шестакова. Градоначальник уже успел ответить на вопросы журналистов про ошибки предшественников, планы развития спальных районов и об избавлении от наружной рекламы. На этот раз вопрос был посвящен воссозданию в городе совета архитекторов.

- В качестве фактического шага беру себе домашнее задание по поводу воссоздания совета архитекторов, - заявил Константин Шестаков.

Напомним, что в городе после ряда архитектурных скандалов, среди которых - вазоны и кладбищенские скамейки, было принято решение создать общественный совет, который и должен держать на контроле все смелые решения по поводу украшения города. Новый градоначальник обозначил, что не оставит эту тему без личного внимания.