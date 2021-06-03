Дальний Восток
Еще
Радио
Дальний Восток
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 июня 2021 3:42

После скандала с кладбищенскими лавочками новый мэр Владивостока заявил о воссоздании совета архитекторов

Память о вазонах и легендарный скамейках до сих пор в головах многих горожан
Авторы (2):
Алексей САМУСЬКОВАлексей САМУСЬКОВ
Кристина ГРИНКристина ГРИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Журналисты задают вопросы новому градоначальнику.

Журналисты задают вопросы новому градоначальнику.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

В эти минуты во Владивостоке проходит пресс-конференция и.о. мэра города Константина Шестакова. Градоначальник уже успел ответить на вопросы журналистов про ошибки предшественников, планы развития спальных районов и об избавлении от наружной рекламы. На этот раз вопрос был посвящен воссозданию в городе совета архитекторов.

- В качестве фактического шага беру себе домашнее задание по поводу воссоздания совета архитекторов, - заявил Константин Шестаков.

Напомним, что в городе после ряда архитектурных скандалов, среди которых - вазоны и кладбищенские скамейки, было принято решение создать общественный совет, который и должен держать на контроле все смелые решения по поводу украшения города. Новый градоначальник обозначил, что не оставит эту тему без личного внимания.