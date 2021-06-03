Во Владивостоке для укрепления откосов возведут больше 300 метров подпорных стен

Подпорные стены возводят на улице Олега Кошевого. Фото: Евгений Кулешов/Администрация Владивостока.

Две подпорные стены для укрепления откосов построят в Первомайском районе Владивостока. Согласно проекту, конструкциями около 100 метров с одной стороны дороги и больше 220 – с другой, оборудуют улицу Олега Кошевого. Строители уже вышли на объект, работы планируется завершить до осени.

Подрядная организация по заказу администрации Владивостока в ближайшее время построит необходимые подпорные стены, которые защитят откосы по обеим сторонам дороги. Сейчас строители подготавливают к установке матрацы Рено (сетка двойного кручения, заполненная природным каменным материалом). После этого специалисты начнут монтировать подпорную конструкцию, которая будет выполнена из железобетонных блоков КБП.

– Подпорные стены будут переменной высоты, до трех метров. Полностью провести все работы на обоих участках необходимо до 1 сентября. Работы проводятся под постоянным контролем наших специалистов, – прокомментировали в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Стоит отметить, что подпорные стены сейчас устанавливают сразу по нескольким адресам. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», самую длинную по протяженности из них (550 метров) возводят на Ладыгина, 17 – 19а. Также новые конструкции строят на Окатовой, 18, Володарского, 8, проспекте Красного Знамени, 45 и Зои Космодемьянской, 7. После заключения контракта работы начнутся и на Светланской, 207. Бывший подрядчик не справился с поставленной задачей и затянули сроки сдачи объекта.

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