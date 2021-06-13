Найденного на Ханке трехлетнего ребенка перевели из реанимации в обычную палату

Кристина очень любит своего сына. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Трехлетний Демид, которого нашли замерзающим на озере Ханка в Приморье, уже переведен из реанимации. Об этом «Комсомолке» рассказала сестра пропавшей 10 июня Кристины.

Мальчика по имени Демид нашли недалеко от резиновой лодки, замерзающим, в спасательном жилете, лежащим лицом в песок. Малыша сразу передали медикам скорой медицинской помощи и повезли в больницу. Вскоре в медучреждение приехала бабушка, мама Андрея – папы Демида.

Сестра Кристины рассказала, что 13 июня ее племянника перевели из реанимации в обычную палату.

– Демид уже разговаривает, но у ребенка испуг, – рассказала девушка.

Поиски родителей малыша – Андрея и Кристины – продолжаются. В мероприятии задействованы полицейские, сотрудники МЧС, ГИМС, кинологи, береговая охрана, а также местные жители, имеющие катера.

Напомним, 10 июня на озере Ханка случилась трагедия.При невыясненных обстоятельствах исчезла супружеская пара – Кристина и Андрей, а их трехлетнего ребенка удалось найти и спасти только чудом.

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