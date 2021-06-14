Сначала упал глава семейства, супруга пыталась спасти. Следственный комитет Приморья озвучил версию ЧП на Ханке

В Приморье продолжаются поиски пропавших на озере супругов. Фото:primorsky.sledcom.ru.

Руководитель следственного управления Приморского края Владимир Фомин выехал на озеро Ханка, где до сих пор продолжаются поиски потерявшихся супругов. Напомним, 11 июня на берегу в семи километрах от лагеря туристов нашли трехлетнего мальчика, а также лодку с оторванным мотором. Лишь благодаря неравнодушным местным жителям ребенка удалось спасти, малыша доставили в больницу с переохлаждением, он уже пошел на поправку и готовится к выписке. Теперь десятки людей ищут его родителей, поисково-спасательная операция ведется на суше и в воздухе. Специалисты озвучили наиболее реальную версию трагедии.

Поиски ведутся на воде, с воздуха и на берегу. Фото:primorsky.sledcom.ru.

В поисковых мероприятиях на Ханке задействованы сотрудники следственного комитета, полиции, специалисты погранслужбы и ГИМС, работники Рыбинспекции, представители общественной дружины и волонтеры «Примпоиска». Для оперативности используются маломерные суда и наземный транспорт, а также современная техника, в том числе квадракоптеры, позволяющие осматривать акваторию и берега с воздуха.

– На сегодняшний день установлено, что во время движения лодки по волне отец семейства, не удержавшись упал в воду. Супруга стала пытаться его удержать его за руку и сама упала в воду. На момент падения в воду потерпевшие были без спасательных жилетов. При этом лодка продолжила движение пока не врезалась в остров, – прокомментировали в следственном управлении следственного комитета Приморья.

Сейчас поиски родителей мальчика продолжаются. Кристина и Андрей – жители поселка Новый. У мужчины есть еще два ребенка от предыдущего брака. Близкие уверены, что родители по своей воле никогда бы не оставили ребенка. Также у родственников вызывают вопросы незапертая машина и лежащие в лагере вещи и продукты, словно туристы отлучились ненадолго или убегали в спешке.

На место ЧП стянуты специалисты различных ведомств. Фото:primorsky.sledcom.ru.

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