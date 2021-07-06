В правительстве Камчатки опровергли информацию о падении самолета в море

На камчатке ищут пропавший самолет с людьми. Фото: Безбородова Кристина.

В сети появилась информация о том, что самолет Ан-26, который пропал 6 июля 2021 года на Камчатке, нашли в море. Однако в правительстве Камчатского края подобное заявление опровергли. Не располагает на данный момент координатами местонахождения воздушного судна и Дальневосточная транспортная прокуратура. По официальной данным, сейчас воздушное судно еще не обнаружили.

– Пока никакой информации, работают вертолеты и спецборт. В море самолет не нашли. Посадочная полоса устроена таким образом, что она над водным полотном, но подтверждений никаких нет, – прокомментировали "Комсомолке" в правительстве Камчатского края.

Напомним, самолет следовал по маршруту город Петропавловск-Камчатский – пгт. Палана (административный центр Корякского автономного округа). Воздушное судно должно было приземлиться в 15:05 по камчатскому времени,но пилоты перестали выходить на связь непосредственного перед посадкой. Борт исчез с радаров примерно в 8,5 километрах от аэропорта назначения.

Эксперты Росавиации высказали возможную причину ЧП с самолетом. По мнению специалистов, туман и облачность могли помешать благополучной посадке воздушного судна.

ПО ТЕМЕ

ТОФ присоединился к поискам самолеа Ан-26, пропавшего на Камчатке 6 июля 2021 года

В район поисковых работ направлен самолет Ил-38 (подробнее...)