Родственникам погибших в Палане выплатят до 3,5 миллионов рублей

Встреча прошла в Палане. Фото: Правительство Камчатского края

Семьям погибших в авиакатастрофе под Паланой в настоящее время оказывают психологическую помощь и информационную поддержку. В скором времени начнут обеспечивать денежные выплаты. Такое заявление сделал глава Камчатского края Владимир Солодов на встрече с родственниками трагически ушедших жителей Паланы.

В посёлке Палана прошла встреча с родственниками погибших во время крушения самолёта Ан-26. Губернатор Камчатки заверил, что вся необходимая помощь будет оказана. Так, в ближайшее время за каждой семьей закрепят человека – представителя краевого правительства, – который будет передавать всю информацию о текущем положении дел, а также поможет с организацией процедур по опознанию тел. Кроме этого, с близкими погибших работают психологи.

В скором времени будут организованы денежные выплаты – до 3,5 миллионов рублей на человека.

– Всё необходимое содействие по доставке родственников погибших по территории края и за его пределами будет обеспечено. Проезд будет оплачен вплоть до Паланы, — добавил Владимир Солодов.

Напомним, самолет Ан-26, следовавший 6 июля 2021 года по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана, на борту которого находилось 22 пассажира и 6 членов экипажа, при заходе на посадку врезался в скалу и рухнул на берегу Охотского моря. Выжить не удалось никому. Из-за авиакатастрофы на Камчатке объявлен траур с 7 по 9 июля. В настоящее время выдвинуто три версии произошедшего.

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