Эксперты рассматривают три основные версии крушения самолета Ан-26 на Камчатке Фото: Александр ГЛУЗ

Следственный комитет и эксперты, работающие на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке, озвучили три основные версии, которые могли стать причиной катастрофы. На данный момент пока нельзя точно сказать, что именно послужило причиной трагедии. Окончательные выводы о произошедшем озвучит специальная комиссия во главе с министром транспорта России и главой Росавиации. Эксперты уже сейчас детально прорабатывает каждую из возможных причин катастрофы.

- На текущий момент у нас есть три версии. Первая связана с неблагоприятными погодными условиями. Также мы рассматриваем в качестве возможной причины катастрофы ошибку пилотирования. Третья версия связана с возможными техническими неисправностями судна. Каждая из этих версий отрабатывается в полном объеме. Техническую документацию на судно сейчас изучают следователи. Изъяты документы, связанные с полетом судна, его эксплуатацией, задание на полет и другие документы. Мы также изъяли образцы топлива, которым заправляли самолет перед вылетом, - сказала старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, капитан юстиции Дарья Немцева.

Версия №1: сложные погодные условия

Эту версию еще вчера, 6 июля, озвучили эксперты из Росавиации.

«Во время захода на посадку метеоусловия характеризовались наличием в окрестности аэропорта тумана, разорванной облачности с нижней кромкой 300 м и сплошной облачности на высоте 720 м, расположенные в районе горы закрыты облачностью» — рассказали в Росавиации.

Подобная версия подтверждается тем, что в день катастрофы над Паланой была густая облачность. Кроме того, сами пилоты, неоднократно выполнявшие посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Паланы, отмечали, что порой камчатская погода бывает настолько капризной, что приходится заходить на посадку несколько раз, выполняя рисковые маневры. Подобные случаи экстремальной посадки уже имели место быть. Так командир экипажа самолета Як-40 Николай Завадский, заходя на четвертый круг, принял решение выполнить заход на полосу не напрямую над скалой, а зайти сбоку. При таком маневре пришлось допустить опасное сближение с землей и совершать поворот при крене в 30 градусов.

Смотреть видеосюжет Як-40. Посадка в Палане

Однако в этом случае заходу на посадку над скалой мешал сильный ветер, при этом экипаж видел весь рельеф местности, что и позволило им выполнить удачную посадку при рисковом маневре. В случае с Ан-26, пилоты столкнулись с непроглядным туманом. Напомним, по предварительной информации вылет Ан-26 из аэропорта Елизово отложили именно из-за плохой видимости.

Версия №2: техническая неисправность

Эта версия также рассматривается экспертами, ведь самолету 39 лет. Судно было собрано в 1982 году на заводе «Авиант», в тот же год оно впервые поднялось в воздух. Борт капитально отремонтировали в 2012 году, а уже на следующий год его стало использовать «Камчатское авиационное предприятие».

Некоторые эксперты обратили внимание на сертификат летной годности. Самолет имел действующий сертификат, который истекал 31 августа 2021 года. Однако, это не значит, что по истечении этого срока самолет отправляют в утиль. Такие сертификаты продлеваются при условии технической исправности воздушного судна.

Кроме того, экипаж прошел предрейсовое освидетельствование и был допущен к полету. Самолет перед вылетом также был осмотрен. Об этом сообщили в минтрансе Камчатки. Во время выполнения рейса пилот не докладывал диспетчерам о каких-либо неисправностях или поломках. Тем не менее, эксперты не исключают, что во время полета могла возникнуть техническая неисправность, из-за которой произошла трагедия.

Версия №3: ошибка пилотирования

Эта версия, как и неблагоприятные погодные условия, сейчас рассматривается экспертами, как основная. Не исключено, что в условиях ограниченной видимости пилоты могли допустить ошибку, либо не учесть важных факторов при заходе на посадку.

Обломки обнаружили в пяти километрах от Паланы

Более подробную информацию о причинах трагедии удастся выяснить после того, как будут найдены бортовые самописцы. Пока же их поиск не дал результатов.

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