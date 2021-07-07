На Камчатке объявлен трехдневный траур в связи с крушением самолета

Траур будет длиться с 7 по 9 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Трехдневный траур объявили на Камчатке в связи с крушением самолета Ан-26 под Паланой. На борту было 28 человек.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил в регионе трехдневный траур с 7 по 9 июля. Причиной стала катастрофа – недалеко от поселка Палана 6 июля рухнул самолет, на борту которого находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое несовершеннолетних детей. Тела некоторых погибших уже найдены. В настоящее время также обнаружено место трагедии – от самолета осталось черное пятно.

В регионе приспущены флаги России и Камчатского края, а учреждения культуры отменили развлекательные мероприятия.

Отметим, что в Палану вылетели глава Росавиации Александр Нерадько, министр транспорта Виталий Савельев и губернатор Камчатки Владимир Солодов, который на момент происшествия находился в Москве на совещании правительства.

Напомним, 6 июля 2021 года самолет следовал по маршруту город Петропавловск-Камчатский – пгт. Палана. Воздушное судно должно было приземлиться в 15:05 по камчатскому времени, но пилоты перестали выходить на связь непосредственного перед посадкой. Борт исчез с радаров примерно в 8,5 километрах от аэропорта назначения. Спустя несколько часов поисков обломки борта были найден неподалеку от поселка Палана.

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