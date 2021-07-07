Крушение Ан-26 на Камчатке: хронология событий

Полная хронология событий крушения самолета Ан-26 на Камчатке 6 июля 2021 года

Самолет Ан-26 потерпел крушение у берегов Камчатки. На борту находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. По предварительной информации, выжить не удалось никому. «Комсомольская правда» публикует полную хронологию событий крушения Ан-26 6 июля 2021 года.

11:00 (2:00 МСК) - Запланирован вылет самолета Ан-26 из аэропорта Елизово в Палану. Согласно графику расписания полетов, борт должен приземлиться в 13:45 (4:45 МСК). Однако, по предварительной информации, вылет рейса отложили из-за погодных условий.

12:57 (3:55 МСК) – Рейс ДЕ 251 все же вылетел из аэропорта Елизово и взял курс на Палану. Согласно обновленной информации, самолет должен был приземлиться в 15:05 (6:05 МСК). Во время полета экипаж находился на связи, о технических неисправностях пилоты не сообщали.

15:00 (6:00 МСК) – Примерно в это время экипаж должен выйти на связь с диспетчером, чтобы уточнить курс и выровнять самолет для дальнейшей посадки. Однако этого не произошло.

15:05 (6:05 МСК) – Появилась официальная информация о том, что самолет в обозначенное время не вышел на связь с диспетчером. По официальной информации правительства Камчатского края связь с экипажем прервалась в 9 километрах от поселка Палана.

15:10 (6:10 МСК) – Примерно в это время все оперативные службы были подняты по тревоге и направлены для обследования маршрута следования самолёта. В поисковой операции задействуют два вертолета Ми-8 и самолет.

17:50 (8:50 МСК) – Спасатели сообщили координаты, где могло произойти крушение самолета. Сообщается, что судно могло упасть в районе угольного разреза в 8,5 километрах от аэропорта Паланы.

18:00 (9:00 МСК) – Поисково-спасательная операция продолжается. Дополнительно задействованы наземные силы спасателей, которые на вездеходах пробираются к предполагаемому месту крушения самолета. Задействована также группа судов для поисков на воде.

21:40 (12:40 МСК) – Спасатели сообщили об обнаружении обломков недалеко от аэропорта Паланы. Предположительно это обломки пропавшего самолета Ан-26. К месту обнаружения направлены наземные силы спасателей.

21:55 (12:55 МСК) – Опубликованы первые кадры с места катастрофы, которые сняли с борта вертолета Ми-8.

23:00 (14:00 МСК) – Поисково-спасательная операция приостановлена до утра следующего дня.

7 июля 12:27 (3:27 МСК) – Поисковая операция возобновлена.

7 июля 13:54 (4:54 МСК) - Спасатели добрались до места крушения. Установлено, что это обломки пропавшего Ан-26. Появились первые наземные кадры поисковой операции.

7 июля 18:54 (9:54 МСК) - Обнаружено 9 тел, одного пассажира опознали.

7 июля 20:45 (11:45) – В ходе поисковой операции обнаружено еще 10 тел. Всего к этому моменту найдено 19 тел погибших в авиакатастрофе, опознали пока лишь одного.