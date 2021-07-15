Нашли еще одну ногу. На этот раз в мусорке во Владивостоке

Находка взбудоражила Владивосток. Фото: @dps.control

Еще одну отделенную конечность обнаружили 15 июля в мусорке в Приморье. На этот раз находка обнаружена во Владивостоке, на улице Анны Щетининой, 9. На месте происшествия работают оперативники.

Как уточнили корреспонденту «КП – Владивосток» в следственном комитете Приморского края, обнаруженная нога – медвежья лапа. По предварительной информации, конечность вареная.

Подробности происшествия выясняются.

Напомним, совсем недавно, 11 июля, Приморье потрясла новость – в Фокино возле мусорных контейнеров на улице Усатого, 16, нашли человеческую ногу. Впоследствии следователи выяснили, кому принадлежат останки, а также кто совершил убийство.