«Были дебоши, а тут притихли»: раскрыть убийство учительницы в Фокино помогли соседи

В квартире – следы борьбы, кровь и оставшиеся останки. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Вечером 14 июля следователи обнаружили последние части расчлененной в Фокино женщины. Убитой оказалась 64-летняя учительница математики, которую избивал 52-летний супруг. Местом преступления стала родная квартира семьи, сразу недалеко от мусорных контейнеров, куда мужчина и вынес ногу и голову. Как рассказал личный источник «КП – Владивосток», жуткое преступление смогли раскрыть благодаря бдительным соседям и тишиной за стеной.

Напомним, воскресенье, 11 июля, началось в Фокино с новости о найденной человеческой ноге возле мусорных баков на улице Усатого, 16. В тот же день были обнаружены и другие части тела, но уже на городской помойке. Через пару дней, 13 июля, специально обученная собака нашла и голову – в десяти метрах от места, где лежала нога.

В самый первый день полицейские пошли по квартирам близлежащих домов, они опрашивали жильцов. И надо признать, с самого начала следователи работали в верном направлении – убийца вряд ли мог пройти с таким грузом далеко. Так что искать следы преступления надо было где-то в ближайшей округе, домах, возле тех самых злополучных мусорных контейнеров.

Уже 14 июля следователи и полицейские раскрыли жестокое убийство.

– Соседи заподозрили неладное. У них периодически за стенкой были дебоши, а тут притихли. Тут еще «расчлененку» нашли, женщина… Они подумали, что как-то подозрительно тихо. Начали пробивать: кто он, кто она. Он – «бухарик», на учете не стоял. Она – учительница. Через учителей пробили, те говорят, бил. К нему наведались, открыли дверь, а там последствия борьбы, в ванне – кровь и еще не вынесенные части, – рассказал источник журналисту «КП – Владивосток».

Отметим, что произошло между 52-летним мужчиной и 64-летней женщиной, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Ранее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Части тела были в ванной. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

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