Владивостокцы посреди аномально жаркого лета останутся без холодной воды

Горожанам стоит запастись водой и терпением Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ряд домов во Владивостоке останутся без холодной воды. Отключения для каждого из адресов продлятся меньше суток, но в совокупности займут семь дней: 28, 29 и 30 июля, а также 4, 5, 10 и 12 августа. Как информирует «Приморский водоканал», это связано с плановым ремонтом.

28 ИЮЛЯ С 3:00 ДО 23:45

Адреса:

Анучинская; Большекаменская.

29 ИЮЛЯ С 9:00 ДО 18:00

Адреса:

Дальзаводская 1-21; Светланская 78-86.

29 ИЮЛЯ С 9:00 ДО 20:00

Адреса:

2-я Строительная; 3-я Строительная; Борисенко 60, 62, 64, 66, 68, 70, 70а; Монтажная 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7; Никифорова 47, 49, 51, 55, 57; Новожилова 2, 5, 8, 12, 14; Сафонова 26 (Бойлерная).

30 ИЮЛЯ С 9:00 ДО 13:00

Адреса:

2-я Центральная 2-18, 3-7; Главная 60а.

4 АВГУСТА С 00:00 ДО 20:00

Адреса:

50 лет ВЛКСМ 24/1, 26, 26а, 26б, 26в. Бархатная; Вилкова 1-13, 13б, 15; Героев Тихоокеанцев; Коммунаров; Катерная; Полуостров Назимова; Слуцкого 5.

5 АВГУСТА С 9:00 ДО 17:00

Адреса:

Пальчевского 2-24, 3- 35.

10 АВГУСТА С 00:00 ДО 23:00

Адреса:

Борисенко 35, 40, 44, 52, 58; Сахалинская 3, 3в, 4, 5, 8, 10.

10 АВГУСТА С 9:00 ДО 17:00

Адреса:

пр. 100-летия Владивостока 121, 123, 125, 117; Хивинская 17.

12 АВГУСТА С 9:00 ДО 17:00

Адреса:

2-я Линейная 9, 9а, 9/1, 11, 13, 15, 19, 19а, 19б, 19в, 20, 21, 22; Грязелечебница 21, 21а.

Заметим, что остаться этим летом с его аномальными температурами не самое радостное событие. И хотя все отключения вызваны плановыми работами, это не может не огорчать. Из-за слишком сильной жары в Приморье синоптики объявили штормовое предупреждение. Горячее солнце уже опалило жителей и гостей края, что в аптеках смели почти весь спасительный пантенол. Так что приморцы в попытках спастись от жары и духоты массово скупают все вентиляторы и кондиционеры.

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