Всего день, и у Владивостока появится хозяин

У города нет главы больше двух месяцев Фото: Сергей БАЛАНОВ

Меньше суток осталось до того, как Владивосток обретет главу города. 28 июля прошел второй этап конкурса на мэрскую должность. Вообще, до заключительного тура добрались шесть кандидатов из восьми. И хотя этого количества людей хватает для создания интриги, ее не будет. Результат, который огласят депутаты уже завтра, 29 июля, никого удивить не должен.

В конце июня в думу Владивостока поступило восемь пакетов документов – все восемь человек претендовали на мэрское кресло. «КП» уже рассказывала о них, а также делала прогноз о том, кто же может стать новым градоначальником.

Уже в начале июля Вячеслав Гнездилов передумал участвовать в этой гонке и снял свою кандидатуру с конкурса. Вскоре комиссия «забраковала» одного из претендентов – Ботур Исмаилов не принес копии трудовой книжки и военного билета.

В итоге во второй тур конкурса вышли всего шесть кандидатов: Максим Белобородов, Константин Водзинский, Алексей Коновалов, Руслан Красовский, Екатерина Лысенкова, Константин Шестаков.

28 июля состоялся тот самый второй этап. Кандидаты рассказывали, каким они видят Владивосток. Конкурсная комиссия заслушала всех шестерых претендентов, но больше всего им понравились выступления 27-летней Екатерины Лысенковой и 38-летнего Константина Шестакова. И если исполняющий обязанности главы города не требует представления, то о девушке стоит напомнить.

Екатерина родилась 24 ноября 1993 года, сейчас она работает главным специалистом второго разряда в Контрольно-счетной палате Приморья. Ей присвоен классный чин – государственный советник Приморского края третьего класса. Это уже не первая ее попытка добраться до кресла мэра, впервые она попробовала свои силы в 2019 году, но тогда градоначальником стал Олег Гуменюк.

И хотя депутатское голосование пройдет завтра, 29 июля, мы уже сейчас можем заявить – сюрприза не будет, и во главе города остается тот, кто сейчас и руководит им.

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