Великолепная семерка и глава. Кто составит конкуренцию Константину Шестакову на выборах мэра Владивостока

По сравнению с другими конкурсами, в этот раз «урожай» кандидатов скудный – всего восемь человек. Фото: «КП – Владивосток» / PrimaMedia / личные страницы в социальных сетях

После того как Олег Гуменюк сложил полномочия, город остался без главы. Дума в срочном порядке начала конкурсную процедуру по выбору градоначальника. Этап подачи заявок уже завершен, в итоговый список попали восемь кандидатов. «Комсомолка» представляет читателям тех, кто борется за мэрское кресло.

МАКСИМ БЕЛОБОРОДОВ

Родился 23 июля 1969 года, преподает в ДВФУ, является доцентом кафедры гражданского права и процесса Юридической школы. Активен в соцсетях. Пишет о том, что волнует жителей Владивостока: бардак на кладбище, точечная застройка, питание в дошкольных учреждениях. В последнее время к постам стали появляться даже комментарии.

Кандидат Максим Белобородов. Преподаватель и начинающий блогер. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

КОНСТАНТИН ВОДЗИНСКИЙ

Родился 20 июня 1974 года, в данный момент не работает. В его анкете также написано, что он в 2020 году стал председателем совета директоров АО «Дальневосточное Производственное объединение «Восход». В 2019 году уже пытался прорваться на должность главы города, начал представление своей программы с жесткой критики текущих властей, заявил, что «город находится в плачевном состоянии», но, как мы знаем, в итоге не прошел отбор.

Кандидат Константин Водзинский уже пытался стать мэром в 2019 году. Фото: PrimaMedia

ВЯЧЕСЛАВ ГНЕЗДИЛОВ

Родился 2 августа 1988 года. Официально он нигде не работает, но является действующим депутатом в муниципальном комитете Спасского сельского поселения. В 2018 году хотел стать губернатором Приморья, но затем сам снял свою кандидатуру, потому что посчитал прохождение муниципального фильтра в виде сбора подписей слишком субъективным инструментом.

Кандидат Вячеслав Гнездилов даже хотел пойти на выборы губернатора Приморья в 2018 году. Но передумал. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

БОТУР ИСМАИЛОВ

Один из самых таинственных кандидатов. В его анкете кроме имени и фамилии указана только дата рождения – 03.06.1975. И больше ничего. Но самое интересное, что он уже пытался попасть на должность главы Владивостока – в феврале 2019 года. Тогда его выступление было самым лаконичным, он уложился в три минуты.

Кандидат Ботур Исмаилов не в первый раз участвует в конкурсе на замещение должности главы города. Фото: PrimaMedia

АЛЕКСЕЙ КОНОВАЛОВ

"Мастер участка в матрасном участке" - сообщает о нем пресс-служба думы, что бы это ни значило. Кроме того, является самозанятым с октября 2020 года, работает в автосервисе. Родился 17 сентября 1987 года. Есть дочка.

Кандидат Алексей Коновалов с 2020 года числится как самозанятый. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

РУСЛАН КРАСОВСКИЙ

Родился 1 июля 1993, сейчас безработный. Но в его анкете указано, что с февраля 2018 года он является учредителем ООО «Приморье», которое зарегистрировано в Дальнегорске. Тоже пытался стать главой города в 2019 году, ратовал за строительство ВКАДа.

Кандидат Руслан Красовский безработный и один из самых молодых претендентов. Фото: PrimaMedia

ЕКАТЕРИНА ЛЫСЕНКОВА

Родилась 24 ноября 1993 года, работает главным специалистом второго разряда в Контрольно-счетной палате Приморья. Также ей присвоен классный чин – государственный советник Приморского края третьего класса. Очередной кандидат в мэры-2019. Два года назад работала в департаменте образования и науки Приморья, входила в ООО «Ассоциация женщин-предпринимателей России». Предлагала развивать Владивосток как курортный город.

Кандидат Екатерина Лысенкова в очередной раз участвует в мэрских выборах. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

КОНСТАНТИН ШЕСТАКОВ

Родился 23 сентября 1982 года. Уже не нуждается в представлении, так как сейчас он исполняет главы Владивостока и является главным кандидатом на эту должность. Не успел Константин вступить во временную должность, как дал большую конференцию, где самым запоминающимся моментом стал его рассказ об уходе за бородой.

Кандидат Константин Шестаков в представлении не нуждается Фото: Сергей БАЛАНОВ

КТО ПОБЕДИТ

Прямые выборы мэра Владивостока отменили в 2014 году, последним народно избранным главой города был Игорь Пушкарев, который сейчас сидит в колонии. С 2017 года градоначальника выбирает специальная комиссия и депутаты городской думы. Такая процедура проходила уже дважды. Интересно, что по сравнению с первыми двумя процедурами нынешняя почему-то оказалась крайне непопулярной. В первый раз участвовало больше 50 человек, во второй раз – около 40 кандидатов. В этот же раз – всего восемь. Это определенно говорит о том, что интерес к конкурсу на должность главы утих.

Второе отличие: у действующего главы в этот раз просто нет реальных конкурентов. Что у Виталия Веркеенко, который победил в первом конкурсе, что у Олег Гуменюка были серьезные соперники. Например, Игорь Чемерис, Петр Журавлев или ряд других претендентов. В этот раз выборы конкурентными назвать очень сложно. Ни у кого нет никаких сомнений в том, что победит Константин Шестаков. Мало того, что он уже работал в правительстве Приморья и имеет управленческий опыт, так губернатор края Олег Кожемяко, по совместительству председатель приморского отделения "Единой России", прямо сказал: "Мы его поддержим". В городской думе у ЕР большинство, так что сомневаться в победе Шестакова нет смысла.

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