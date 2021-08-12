На Камчатке возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-8

На борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Фото: Алена МАРТЫНОВА

После крушения вертолета Ми-8, который совершил жесткую посадку в Южно-Камчатском заказнике, возбуждено уголовное дело. Следственное управление на транспорте проверяет, были ли нарушены правила безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

– Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения вертолёта Ми-8 возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ, – прокомментировали официальные представители ведомства.

На данный момент известно о восьми выживших, всего в вертолете находились 16 человек, включая трех членов экипажа. К месту происшествия на вертолете направляются сотрудники регионального главка МЧС.