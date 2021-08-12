Вертолет находится на глубине 137 метров: выяснились детали крушения вертолета Ми-8 на Камчатке 12 августа 2021 года

На борту вертолета находились туристы. Фото: Кристина Безбородова.

По уточненной информации, вертолет Ми-8, который потерпел крушение на Камчатке 12 августа 2021 года, упал на территории Южно-Камчатского заказника, а не в Кроноцком заповеднике. Известно, что воздушное судно спикировало в озеро Курильское, по предварительной информации, при заходе на посадку. На месте ЧП сейчас работают представители экстренных и оперативных служб региона. На данный момент известно о восьми выживших, также определено место крушения и произведены замеры.

– Вертолет упал в озеро Курильское. По результатам обследования и промера, воздушное судно находится на глубине порядка 137 метров, до ближайшего берега 785 метров, – прокомментировала «КП-Владивосток» старший помощник по взаимодействию со средствами массовой информации, общественностью и правовому обеспечению Дальневосточной транспортной прокуратуры Валентина Глазова.

Судя по всему, при такой удаленности от берега и глубине, к сожалению есть большие риски. Стоит отметить, что озеро Курильское – вулканического происхождения. Оно находится в южной части полуострова и относится к Усть-Большерецкому району Камчатского края. Водоем занимает площадь больше 77 квадратных километров, наибольшая глубина – 316 метров.

– В результате поисково-спасательной операции к настоящему времени спасено восемь человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Организована экстренная доставка пострадавших в медицинские учреждения краевой столицы. К месту прибытия вертолета в Петропавловске-Камчатском выехали медицинские службы, которые сразу же доставят пострадавших в больницу для оказания необходимой помощи. Поисково-спасательная операция продолжается, – сообщил Александр Заболиченко, заместитель председателя правительства Камчатского края - министр специальных программ.