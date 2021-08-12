«Стащили себе на похороны»: неизвестные украли надгробие с Морского кладбища во Владивостоке

Теперь на кладбище не только складируют мусор, но и воруют могильные плиты Фото: Социальные сети

Воровство во Владивостоке вышло на новый уровень. Теперь воришки решили орудовать на Морском кладбище – неизвестные украли могильную плиту. Горожане узнали об этом только тогда, когда решили посетить могилу близкого человека.

– Сегодня обнаружили, что на Морском кладбище украли плиту. Хорошо, была застрахована, – рассказал очевидец.

Несмотря на общую, можно сказать печальную, атмосферу происшествия, приморцы не забыли пошутить в привычном стиле, тем самым осудив поступок воришек.

Та самая могила, с которой украли плиту Фото: Социальные сети

«Как не стыдно, побойтесь Бога!», «Стащили себе на похороны», «Ничего святого у людей», «О боже, что правит людьми... Уже с кладбища тащут. Ничего святого не осталось в людях», – пишут жители края.

При этом многих удивил сам факт страхования могильных плит. А вот некоторые отметили, что украли-то именно застрахованную.

Кроме воровства имущества жители Владивостока подметили большие кучи мусора и веток. Отметим, это не единичный случай. О похожей ситуации горожане писали в социальных сетях в июне этого года. Проблема та же – горы веток, отходов, грязи.

Территория завалена ветвями и мусором Фото: Социальные сети

– На всех кладбищах проведен огромный объем работ, но, видимо, еще нужно, – согласились с корреспондентом «Комсомолки» в городской администрации.

За территорию Морского кладбища отвечает МКУ «Некрополь». «Комсомольская правда – Владивосток» уже запросила комментарий по поводу качества содержания территории.

Видимо, прикладываемых сейчас усилий недостаточно Фото: Социальные сети

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