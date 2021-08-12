«Некрополь» прокомментировал бардак и случай воровства на Морском кладбище

Что делать, если видишь мусор? Фото: Управление дорог и благоустройства администрации Владивостока

Жители Владивостока рассказали о вопиющем случае – с могилы на Морском кладбище было украдено надгробие. Заодно горожане обратили внимание и на бардак на территории: то тут, то там навалены кучи мусора и веток. МКУ «Некрополь» прокомментировал «Комсомолке» сложившуюся ситуацию.

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Представитель «Некрополя» отметил, что на такой обширной территории, как Морское кладбище, охраны нет. Там работает смотритель, но ежедневно обходить такие площади невозможно.

– Если вдруг горожане при посещении могил своих близких видят нарушения или кражи, то они должны сообщить об этом смотрителю и после уже вызвать полицию для разбирательства. Акты вандализма, например, воровство металла, мы встречаем на территории и неоднократно ловили таких и сдавали в руки полиции, – прокомментировал ситуацию собеседник.

Подрядчик утилизирует ветки в дробилке. Фото: Управление дорог и благоустройства администрации Владивостока

...И ПОРЯДОК

В муниципальном учреждении также отметили, что за обрезку и уборку ветвей отвечает подрядная организация «Вертикаль 21». Территория кладбища большая, поэтому работы ведутся постоянно.

– По вывозу веток сделано уже многое, но еще очень много и предстоит. Такой огромный объем упавших и сломанных ветвей и деревьев. Если жители города видят ветки на земле или необходимые для обрезки, они могут сообщить об этом смотрителю, указав геоточку, чтобы подрядная организация сработала более точно, – сказал представитель «Некрополя».

В «Некрополе» заверили – работа ведется ежедневно. Фото: Управление дорог и благоустройства администрации Владивостока

За чистоту отвечает другой подрядчик. В его обязанности входит сбор мусора со всей территории. Отходы помещаются в пакеты, которые потом увозит Приморский экологический оператор. Также сотрудники ПЭО вывозят и мусор из контейнеров, которые есть на кладбище.

Это далеко не первый случай с обнаружением гор мусора и веток. Владивостокцы периодически жалуются на отсутствие порядка и чистоты.

Собранный мусор и отходы из контейнеров вывозят машины ПЭО. Фото: Управление дорог и благоустройства администрации Владивостока

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