В Нагорном парке отдыхающие наткнулись на змею

Горожанка сняла ужа на видео Фото: принтскрин видео.

Жители Владивостока, которые пришли накануне в Нагорный парк, заметили на парковке змею. Небольшая зеленая гостья проползла вдоль машин, а потом скользнула в кусты.

Приморцы сказали, что это, скорее всего, тигровый уж. Он так назван из-за того, что окрас змеи напоминает тигриный: верхняя сторона тела зеленая в темную полоску, а в районе шеи зеленый сменяется красно-оранжевым.

Ужа можно встретить как в азиатских странах, например, Китае или обоих Кореях, так и в Хабаровском и Приморском краях.

При укусе у человека может случиться отравление, поэтому лучше остерегаться животного.

Отметим, что в последнее время ползучие гады довольно часто попадаются людям на глаза. Одна змея заняла школу в Спасском районе, а другая помешала отдыху на пляже Читувай – тогда храбрая девушка собственноручно «обезвредила» гадюку.

Размер и вид змеи не важен, с ними лучше быть аккуратней и не подвергать себя опасности.

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