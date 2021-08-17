В Нагорном парке отдыхающие наткнулись на змею

Горожанка сняла ужа на видео
Фото: принтскрин видео.
Жители Владивостока, которые пришли накануне в Нагорный парк, заметили на парковке змею. Небольшая зеленая гостья проползла вдоль машин, а потом скользнула в кусты.
Приморцы сказали, что это, скорее всего, тигровый уж. Он так назван из-за того, что окрас змеи напоминает тигриный: верхняя сторона тела зеленая в темную полоску, а в районе шеи зеленый сменяется красно-оранжевым.
Ужа можно встретить как в азиатских странах, например, Китае или обоих Кореях, так и в Хабаровском и Приморском краях.
При укусе у человека может случиться отравление, поэтому лучше остерегаться животного.
Отметим, что в последнее время ползучие гады довольно часто попадаются людям на глаза. Одна змея заняла школу в Спасском районе, а другая помешала отдыху на пляже Читувай – тогда храбрая девушка собственноручно «обезвредила» гадюку.
Размер и вид змеи не важен, с ними лучше быть аккуратней и не подвергать себя опасности.
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