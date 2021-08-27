Во Владивостоке закрасили портрет Осипа Мандельштама

Портреты просуществовали всего два года Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Во Владивостоке закрасили знаменитое граффити на остановке «Цирк». На большой стене были нарисованы два портрета – писателя Александра Фадеева и поэта Осипа Мандельштама. Изображения просуществовали чуть больше двух лет, их нарисовали в июле 2019 года.

Самое примечательное то, что процесс создания не обошелся без небольшого скандала – художники допустили ошибку в цитате, которую Мандельштам написал в сочинении «Утро акмеизма». Оригинал выглядит вот так:

– Будем же доказывать свою правоту так, чтобы в ответ нам содрогалась вся цепь причин и следствий от альфы до омеги, научимся носить «легче и вольнее подвижные оковы бытия».

На стену во Владивостоке попала только часть цитаты – до «омеги». Художники решили обойтись не только без «оков», но и без правильного написания слова «содрогалась». В дальневосточной столице «цепь» у Мандельштама «содрАгалась». Похоже, вместе с останками поэта, писала «Комсомолка» два года назад.

Что появится здесь, пока неизвестно Фото: Илья КУЗНЕЦОВ

Напомним, совсем недавно Владивосток лишился «мусорного кита», который был нарисован на Пограничной, 6, на стене бывшего бара «Мумий Тролль». Для всех горожан это стало почти что личной трагедией, так как социально ориентированное изображение отклнулось многим. Вместо кита там появился портрет известного художника, отца русского футуризма и любителя эпатажа Давида Бурлюка.

Также отметим, что во Владивостоке начался фестиваль граффити, в рамках которого в городе появится несколько новых изображений, в том числе и возле здания цирка.

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