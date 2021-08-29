«Плыви в море, девочка! Подальше от дикарей»: грациозную красотку встретили в акватории Приморья

Отдыхающие встретили в акватории белуху. Фото: Милана СОКОЛ

Очередная встреча с белухой попала на видео в Приморье. В последнее время кадры с мормлеками, подплывающими вплотную к людям, стали хитом соцсетей. Отдыхающие обычно вопреки всем просьбам стараются потрогать и подплыть поближе к милейшим созданиям. В этот раз обошлось без тактильного контакта.

Удивительная встреча с зубатым китом произошла недалеко от Косы Назимова в Хасанском районе. Очевидцы успели запечатлеть красотку, изящно ныряющую поблизости. Несмотря на восторженные возгласы и зазывания, белуха не стала максимально сближаться с людьми. Обитательница моря поспешила удалиться, лишь махнув на прощанье хвостом.

«Буквально пару дней назад на Седанке была», «Плыви в море, девочка! Подальше от дикарей», «Слава богу уплыла от них, а то селфи и вот это все», «А мы белую белуху сегодня встретили. Возле Попова», «Правильно сделала, что уплыла, замучили бы до смерти», – рассуждают в сети жители края.

Напомним, совсем недавно белух видели на Седанке и недалеко от Фокино. «КП-Владивосток» уже неоднократно рассказывала об узниках «китовой тюрьмы», которые доверительно относятся к людям и всячески идут с ними на контакт. Однако трогать или кормить китообразных категорически нельзя, животные должны научиться жить в дикой природе и не рассчитывать на помощь человека. Более того, есть ряд болезней, которые могут передаться от мормлеков, поэтому обнимашки с белухами – не самое безопасное занятие.

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