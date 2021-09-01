Город Спутник возле Владивостока позволит понизить цены на жилье – Юрий Трутнев

Полпред президента в ДФО пообщался с журналистами Фото: Сергей БАЛАНОВ

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков несколько дней назад предложил построить под Владивостоком город под названием Спутник, чтобы при объединении с Артемом и Владивостоком получился первый на Дальнем Востоке город-миллионник.

После этого полпред президента РФ Юрий Трутнев высказался о развитии уже существующих дальневосточных городов, после чего некоторые подумали, что он против идеи своего коллеги. Однако сегодня, 1 сентября, он пояснил журналистам, как на самом деле относится к подобному проекту.

«Мы все работаем в одной команде. Никаких противоречий между нами или отдельных позиций нет. Когда я говорил, что надо приводить города Дальнего Востока в порядок, конечно, я имел в виду и Владивосток. Сейчас мы вместе с Алексеем Олеговичем Чекунковым работаем над проектом строительства города Спутник возле Владивостока. Это полезный проект, который позволит понизить цены на жилье, даст людям новое качество жизни, усилит агломерацию Владивостока. Но и хочу отметить, что не только Приморью нужно повышать качество городов. Важно приводить в порядок городскую среду во всех дальневосточных городах. Мы этой работой будем активно заниматься.

Если говорить в целом о городах, они должны стать более красивыми и удобными. Есть программа модернизации социальной инфраструктуры. Это не только ремонт и строительство школ, больниц, детских садов, но и благоустройство общественных пространств. Мы приводим в порядок улицы, дороги, фасады домов. А сейчас переходим к следующему этапу. Будем приводить в порядок тысячу дворов на всем Дальнем Востоке. Это будет стоить порядка 7 млрд рублей. Губернаторы вместе с жителями определят, где и какие дворы надо приводить в порядок в первую очередь», - прокомментировал Юрий Трутнев.

ПО ТЕМЕ

Юрий Трутнев: Дальневосточные города надо приводить в порядок

За пять лет регионы Дальнего Востока получат 101,7 млрд рублей под программу модернизации инфраструктуры (подробнее)

Владивосток пообещали сделать первым на Дальнем Востоке городом-миллионником

Прокачают приморскую столицу прямо на ВЭФ (подробнее)

Вице-премьер Юрий Трутнев: «Переезд на Дальний Восток – отличный выбор для амбициозного человека»

Полпред президента России в ДФО в эфире радио "КП" рассказал о создании налогового рая на Курилах и туризме на необитаемых островах (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14