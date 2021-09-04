Фонтан на центральной площади Владивостока пришлось отключить

Новый фонтан во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Читатели «Комсомолки» пожаловались, что открытый недавно с помпой «сухой фонтан» на центральной площади Владивостока днем 4 сентября отключился и больше не радует глаз. Выяснили, отвечаем: все в порядке, отключили по хорошему поводу.

Дело в том, что сегодня с 17.00 на центральной площади Владивостока состоится концерт. Да еще и с участием таких звезд, как Дима Билан и Вячеслав Бутусов. Вход бесплатный (12+).

Естественно, фонтан бы помешал концерту, так что его работа временно приостановлена.

Но с завтрашнего дня фонтан продолжит работать по ранее озвученному графику: каждый день с 8:00 до 23:00. Посмотреть режимы работы можно по ссылке.

Кстати, на площади уже появилась очередь к сцене. Чтобы попасть поближе, на огороженную территорию, надо пройти через металоискатель, установленный как раз в том месте, где фонтан.

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