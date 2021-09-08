Бывший вице-губернатор Приморья Вишняков обжалует свой приговор

Евгений Вишняков Фото: Администрация Владивостока

Евгений Вишняков, занимавший до 2017 года пост вице-губернатора, подал апелляцию в Примкрайсуд. Вишнякову вынесли приговор 22 июня 2021 года, за превышение полномочий чиновнику назначили 2 года условно, сообщил ТАСС.

Судебное заседание назначено на 28 сентября 2021 года, где и будет рассмотрена апелляционная жалоба. Согласно тексту июньского приговора, речь в нем идёт о превышении должностных полномочий, связанных с планами на газификацию в Уссурийске. Тогда чиновник поднял цену на контракт газоснабжения микрорайона «Радужный» в Уссурийске более чем на 50 миллионов рублей. Свою вину Вишняков не признавал.

Прокуратора Приморского края отметила, что возможно ужесточение приговора:

- Судебной коллегией по уголовным делам Приморского краевого суда будет рассмотрен вопрос об отмене приговора и назначении фигуранту наказания в виде реального лишения свободы, - написала пресс-служба.

В должности вице-губернатора Евгений Вишняков курировал вопросы тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Он уволился из администрации Приморья летом 2017 года, находясь в СИЗО.

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