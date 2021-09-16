Экс-мэр Владивостока Пушкарев не смог отсрочить оплату своего штрафа в 500 миллионов рублей

В отсрочке платежа бывшему мэру Владивостока отказали Фото: Сергей БАЛАНОВ

Примкрайсуд отказал ходатайству коррупционера Игоря Пушкарева, экс-мэра Владивостока, в отсрочке штрафа. Бывший политик должен 575 миллионов рублей с 2019 года, когда его признали виновным во взяточничестве.

Адвокаты, согласно материалам суда, заявили, что столь большую сумму оплатить из тюрьмы невозможно фактически:

- Взысканная с Пушкарева сумма является чрезвычайно большой, при этом он отбывает наказание в виде реального лишения свободы и не может иметь достаточный заработок для исполнения такой суммы штрафа и иных имущественных взысканий, все имеющееся у него недвижимое имущество арестовано, и распорядиться им он не может, - сообщила сторона защиты.

Роскошное имущество Пушкарева, по словам адвокатов, с «сомнительной ликвидностью» - продать его единовременно для выплаты невозможно. Поэтому защита и требовала отсрочки, но в ходатайстве отказали:

- Приведенные в обоснование ходатайства заявителя, сами по себе не свидетельствуют о материальной несостоятельности осужденного Пушкарева, а потому не являются безусловными основаниями для предоставления ему отсрочки уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, - сказано в решении суда.

Пушкарева приговорили к 15 годам колонии строгого режима за коммерческий подкуп и посредничество, злоупотребление должностными полномочиями. Все фигуранты должны оплатить штрафы по 500 миллионов рублей, экс-глава Владивостока уже отдал 75,1 миллиона рублей. Именно такой размер взятки он получил.

«Комсомолка» уже писала о тонкостях аукциона с недвижимостью Пушкарева, а недавно Центральный аппарат Росимущества рассказал, куда пошли деньги, вырученные с продажи коттеджа и земли, расположенные на улице Таежная, 12а.

ПО ТЕМЕ:

Росимущество рассказало, куда пошли деньги с продажи коттеджа Игоря Пушкарева

Собственность экс-мэра Владивостока выкупили в конце августа на электронных торгах (подробнее..)

С торгов продали коттедж Пушкарева под Владивостоком. Его предыдущий владелец – вице-губернатор – тоже сел

Росимущество смогло довести продажу дома и участка, которые переходят из одних опальных рук в другие, лишь со второго раза (подробнее..)