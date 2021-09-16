Енот-путешественник Витя из Челябинска прокатился во Владивостоке на сапе в сопровождении таксы Муската

Енот Витя и такса Мускат отправились на прогулку на сапах. Фото: Елена Саитова

На прошлой неделе во Владивостоке на одного знаменитого Инстаграм-питомца стало больше. Енот Витя переехал из Челябинска и уже вливается в жизнь города, покоряя сердца местных подписчиков. На днях он познакомился с милейшим коллегой по Инстаграму из столицы Приморья – таксой Мускатом. Вместе с ним и его хозяйкой Еленой енот Витя впервые встал на доску. О том, как все прошло, «Комсомолке» рассказали хозяева питомца.

- Витя любит воду, никогда не прочь был покупаться. Такой интересной прогулки он не испугался, ему понравилось, лег на доску и расслабился. Сначала мы катали его на доске сами, а потом он прокатился с Еленой и Мускатом. Елена профи, она умеет кататься с животными, а вот мы на доску не встали, но это пока, - рассказала корреспонденту «КП» Олеся, хозяйка енота.

Ранее мы писали о том, какой путь преодолел енот со своими хозяевами, прежде чем попасть во Владивосток. Так же напомним, что в городе есть еще один питомец, который отличился умом и сообразительность, ну и, конечно же, своей милостью – Бульдог-скейтбордист Пуля. Вот такие талантливые животные водятся во Владивостоке.

Енот уверенно держался на доске. Фото: Елена Саитова

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