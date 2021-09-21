Депутат от Приморья Андрей Андрейченко трогательно попрощался с Госдумой с собачкой на руках

Андрей Андрейченко. Фото: из личного архива

Депутат Госдумы от Приморья, представитель ЛДПР Андрей Андрейченко записал обращение для сторонников, в котором сообщил, что покидает нижнюю палату парламента.

- Други, спасибо вам большое за поддержку, - обратился депутат к сторонникам. - Я перестал быть депутатом Государственно думы.

В видео, опубликованном на странице политика, Андрейченко с собачкой на руках благодарит всех, кто за него голосовал и поддерживал, а также отмечает, что «на короткие дистанции не бегает». Он пообещал продолжить заниматься темами, которые вел как депутат, и дальше бороться за Приморье.

Согласно предварительным итогам выборов депутатов Госдумы, Андрей Андрейченко занимает только третье место во Владивостокском округе №62 – ему отдали свои голоса 19950 избирателей. Лидирует представитель «Единой России» Александр Щербаков, он набирает 68686 голосов, вторым идет коммунист Артем Самсонов - 43991.

Напомним, что Андрей Андрейченко стал депутатом Госдумы РФ VII созыва от партии ЛДПР в мае 2017 года, когда ему был передан мандат умершего депутата Василия Тарасюка. Ранее в 2016 году Андрейченко пытался избраться в Госдуму в составе федерального списка ЛДПР, но по итогам голосования в парламент не прошел, заняв в том же округе №62 третье место. До перехода в Госдуму являлся депутатом Законодательного собрания Приморского края, где получил мандат как лидер регионального партийного списка.

После ухода Андрейченко в федеральный парламент мандат краевого депутата был передан Николаю Селюку. Интересно, но с высокой долей вероятности, теперь Селюку представится случай вернуть долг товарищу – на прошедших выборах Андрейченко шел вторым в региональном списке партии, следом за лидером либерал-демократов Владимиром Жириновским. С учетом того, что Владимир Вольфович от мандата депутата ЗакСа предсказуемо откажется, его получит как раз-таки Андрейченко.

ПО ТЕМЕ

Светская львица Роза Чемерис станет потомственным депутатом Госдумы

Ранее она участвовала в праймериз ЕР, но в парламент прошла как представитель партии «Новые люди» (подробнее..)

В 8 из 11 округов Владивостока побеждают коммунисты

На остальных округах Приморья лидирует ЕР, другим партиям в Закособрании региона светят максимум по одному креслу (подробнее..)

Выборы в Приморье 2021: трансляция событий, результаты и интересные факты

Выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Приморья в 2021 году проходили в три дня с 17 по 19 сентября (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14