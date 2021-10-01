«Повернутые на войне». Задержанный возле школы в Приморье уже давно постит фотки с оружием

У Максима довольно милитаристичные увлечения Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

18-летнего парня, который прогулялся со страйкбольным автоматом возле школы №18 во Врангеле Находкинского городского округа, уже нашли в социальных сетях. Максим Романов в последние месяцы активно постит свои фото с оружием в руках, первые кадры появились в июле этого года. Хотя еще недавно в профиле были обычные подростковые фото – с друзьями, родными и гитарой.

А вот посты на военную тему парень делает уже давно, года три-четыре минимум. Да и в принципе Максим не особо скрывает свой воинственный настрой и увлечение милитаризмом – большинство групп, на которые он подписан, об армии и оружии, разведки и спорте. В сохраненных видео в ВК и в Тиктоке тоже полно роликов, связанных с силой, стрельбой и насилием. Даже в статусе написано «Дед служил, отец служил, и я буду служить — не подведу!»

В итоге все дошло до того, что Максим с оружием дошел до школы. Учитывая обстановку в стране, когда все только и говорят, что о студенте Тимуре Бекмансурове, который расстрелял людей в Пермском государственном университете, это выглядит, как минимум, странно и подозрительно. Зачем идти к учебному заведению с предметом, похожим на настоящее оружие, зная, что сейчас люди реагируют на любое странное поведение людей, а сотрудники правоохранительных органов выезжают на место по первому звонку?

По рассказам сестры Максима, он увлекается страйкболом уже какое-то время. Рокового 1 октября он пошел на турники к школе, чтобы потренироваться, а потом, когда его выгнали с территории учреждения, пошел куда-то в лес, чтобы поупражняться в стрельбе.

Страницы, на которые подписан парень Фото: скриншот

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