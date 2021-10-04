Первое заседание обновленного Заксобрания Приморья пройдет 8 октября

Состав ЗС ПК

Первое заседание Законодательного Собрания Приморского края седьмого созыва состоится 8 октября 2021 года в 10:00, сообщил телеграмм-канал приморского парламента.

Напомним, что ранее Избирательная комиссия Приморского края утвердила итоговый список депутатов краевого Законодательного собрания 7-го созыва, сформированный по итогам выборов. В ближайшие пять лет в приморском парламент будут заседать 23 депутата из «Единой России», 14 коммунистов и по одному представителю ЛДПР, Справедливой России – За правду и Партии пенсионеров.

Итоговый список депутатов:

«Единая Россия»: Анна Алеко, Владимир Исаков, Александр Захаров,Юлия Пак (все по списку); Игорь Чемерис (округ №9), Александр Ролик (округ №10), Игорь Шауфлер (округ №11), Джамбулат Текиев (округ №13), Сергей Ищенко (округ №14), Александр Кирилюк (округ №15), Джони Авдои (округ №16), Сергей Кузьменко (округ №17), Эдуард Цой (округ №18), Татьяна Косьяненко (округ №19), Александр Бехтер (округ №20), Дмитрий Назарец (округ №21), Евгений Ткаченко (округ №22), Людмила Талабаева (округ №23), Сергей Слепченко (округ №24), Всеволод Романов (округ №25), Галуст Ахоян (округ №26), Николай Алешин (округ №27), Павел Маноконов (округ №28).

КПРФ: Анатолий Долгачев, Артавазд Оганесян, Артем Самсонов (все по списку); Евгений Ляшенко (округ №1), Геннадий Шульга (округ №2), Тахир Ибашев (округ №3), Наталья Кочугова (округ №4), Александр Сустов (округ №5), Надежда Телелюева (округ №6), Леонид Васюкевич (округ №7), Любовь Терендина (округ №8), Андрей Акимов (округ №12), Александр Сорокин (округ №29), Владимир Беспалов (округ №30).

Партия пенсионеров - Вячеслав Байделюк;

СРЗП - Алексей Козицкий;

ЛДПР - Андрей Андрейченко;

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