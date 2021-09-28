Новые лица в ЗС ПК: скандальный блогер, кикбоксер и правнук шкипера Гека

По итогам прошедших выборов, приморский парламент значительно обновился - 19 депутатов из 40 впервые примерят на себя статус краевых парламентариев. Кто они, новички Заксобрания - читайте в материале «КП – Владивосток».

КПРФ

Приморские коммунисты могут занести прошедшие выборы себе в актив, ведь по итогам голосования им удалось существенно нарастить свое присутствие в Заксобрании – 14 мест против восьми в прошлом созыве. Причем, среди новоиспеченных депутатов лишь четыре получают мандаты краевого уровня не впервые. Из оставшихся десяти шесть уже депутатствовали, но на муниципальном уровне – четверо во Владивостоке, один в Партизанске, еще один – в Большом Камне. Еще четыре человека корочки народных избранников получат впервые.

Геннадий Шульга

Скандальный журналист и блогер несколько лет назад ворвался в новостную повестку Приморья с интернет-проектом Newsbox24.tv. Портал специализируется на поставке в паблик «жареных» видеоновостей с оригинальной подачей. Создатель и идейный вдохновитель проекта Геннадий Шульга оказался не чужд политике и нашел себя в местной ячейке КПРФ, вместе с которой засветился на ряде протестных акций. За участие в одной из них в феврале текущего года к блогеру даже наведывались представители правопорядка. Кадры с «маски-шоу» и популярным блогером лицом в пол рядом с собачьими мисками облетели все местные паблики. Серьезных последствий визит омоновцев для Шульги не имел. Уже летом он заявил о своем участии в выборах, которые выиграл, обойдя сильного кандидата от «партии власти» - депутата и журналиста, автора и ведущего программы «Сталкер» Дмитрия Новикова.

Надежда Телелюева

Победа депутата Думы Владивостока Надежды Телелюевой на выборах в 4-м одномандатном округе не вызывала сомнений у экспертов, ведь в нынешнем созыве гордумы она является одним из наиболее активных мундепов. Надежда много работает с людьми, она частая гостья различных собраний и встреч с жителями, посвященных проблемам города. В пользу Телелюевой говорит и ее активная работа в соцсетях, где она постоянно выкладывает отчеты о своей деятельности для избирателей. Кстати, Надежда уже успела побывать в студии радио «Комсомольская правда – Владивосток», подробное интервью можно прочитать на нашем сайте.

Наталья Кочугова

Еще одна представительница гордумовского актива КПРФ. Народная избранница не только энергично проявляет себя на встречах с горожанами, стараясь придавать максимум огласки жизни района, но и часто участвует в протестных акциях приморских «красных». Прошлым летом Кочугова была оштрафована за участие в митинге в связи с арестом экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Евгений Ляшенко

Второй секретарь краевого отделения КПРФ и руководитель «красной» фракции в гордуме Владивостока в последние годы находится в первых рядах коммунистического протеста. Известен яркими акциями, которые периодически устраивает с коллегами в гордуме, и активной уличной деятельностью под красными знаменами.

Тахир Ибашев

Еще один уже бывший депутат Думы Владивостока и новоиспеченный депутат ЗС ПК известен как руководитель татаро-башкирской общественной организации «Дуслык» и соучредитель городской мусульманской организации «Вера».

Леонид Васюкевич

Бизнесмен и бывший глава курортного села Безверхово известен своим родством со знаменитым дальневосточным мореплавателем, китобоем и вольным шпикером Фридольфом Геком (Васюкевич является его правнуком), а также как создатель домашнего «Музея первопоселенцев Сидеми» в родном селе.

Андрей Акимов

Первый секретарь Большекаменского отделения КПРФ и депутат Думы Большого Камня до недавнего времени числился помощником уже экс-депутата Госдумы Алексея Корниенко. Кроме того, он возглавляет строительную компанию «Визит ДВ», строящую жилые дома. Выиграл выборы у аксакала приморской политики, единственного депутата всех созывов приморского парламента Геннадия Лазарева.

Александр Сорокин

До избрания краевым депутатом был председателем «красной» Думы Партизанска, где у представителей КПРФ большинство – девять депутатов из 21, тогда как у «Единой России» их пять.

Любовь Терендина

Активистка, член Общественной палаты Приморского края. Состояла в краевой общественно-наблюдательной комиссии. Первую попытку стать краевым депутатом предприняла в 2016 году, но проиграла на выборах многолетнему первому вице-губернатору и тяжеловесу приморской политики Александру Костенко.

Александр Сустов

После работы курьером, кладовщиком, таксистом и охранником стал помощником депутата Заксобрания от КПРФ, а затем и третьим секретарем горотделения компартии, в которой состоит с 2012 года. В 2016-2017 годах представлял коммунистов в территориальной избирательной комиссии Советского района города Владивостока с правом решающего голоса. С 2018 года руководил аппаратом фракции в Думе Владивостока.

ЕДИНАЯ РОССИЯ

Для «Единой России» выборы в краевой парламент, на первый взгляд, обошлись без серьезных потерь – один потерянный мандат к предыдущему созыву ЗакСа погоды вроде бы не делает. Но практически проигранный Владивосток, как и потеря сильных и опытных партийных бойцов Геннадия Лазарева и Дмитрия Новикова заставляют взглянуть на эту ситуацию несколько иначе. Хотя и среди пополнивших фракцию новобранцев есть весьма опытные политики и чиновники. Как и другие весьма интересные личности.

Юлия Пак

Бизнес-вумен и активная общественница, зампредседателя Общественной палаты Приморского края и руководитель ряда общественных предпринимательских организаций. А еще дипломированный востоковед-экономист и переводчик с корейского языка. На прошедшей избирательной кампании шла по спискам партии и на выборы в Госдуму, и на выборы в региональное Заксобрание. С последним повезло больше – не пройдя в нижнюю палату, приняла мандат краевого депутата, ставший ожидаемо вакантным после отказа от него главы Приморья Олега Кожемяко.

Владимир Исаков

Многолетний депутат и председатель «бюджетного» комитета Думы Владивостока известен в Приморье не только своей депутатской и профсоюзной (с 2015 года возглавляет Федерацию профсоюзов Приморского края) деятельностью, но и как давний соратник и бизнес-партнер видного единоросса, депутата Госдумы Виктора Пинского. На выборы Владимир Исаков шел третьим номером регионального списка.

Анна Алеко

Анну Алеко можно смело назвать политиком начинающим, ведь недавняя выборная кампания стала для нее первой в жизни, пусть и сразу успешной. Зато чего у Анны Николаевны не отнять, это достаточно большой опыт работы на руководящих постах в различных органах власти. В городской администрации она занималась молодежью, в краевой несколько лет отвечала за культуру, а после руководила краевым культурным учреждением – Приморской филармонией. После ухода с административной работы Алеко нашла себя в партийной, а именно возглавила в реготделении «Единой России» проект «Историческая память». На выборы шла вторым номером регионального списка, что гарантировало ей попадание в краевой парламент, что и произошло.

Александр Захаров

Для самого титулованного приморского кикбоксера и первого приморца, ставшего чемпионом мира по кикбоксингу путь в политике также стартует с избрания в региональный парламент. Полагаем, что, получив депутатский мандат, заслуженный мастер спорта России будет рьяно отстаивать в ЗС ПК интересы приморского спорта.

Дмитрий Назарец

Сын партийного функционера (отец новоиспеченного депутата - член Региональной контрольной комиссии «Единой России», представитель лесного бизнеса Юрий Назарец) и председатель Приморского отделения общественной организации «Трудовая доблесть России» - вот то немногое, что известно о Дмитрии Юрьевиче.

Павел Маноконов

Выходец из Находки, предположительно, является сыном скандально известного экс-депутата ЗС ПК Руслана Маноконова, которого в 2018 году осудили и посадили за мошенничество, лишив депутатского статуса. На это указывает не только фамилия и родной город, но и отчество Павла Руслановича. Если родство присутствует, то можно говорить о рождении в Приморье очередной депутатской династии.

Николай Алешин

Руководитель рыбоперерабатывающей компании «Номура», новичок политического поля.

Александр Кирилюк

Уссурийский бизнесмен, генеральный директор строительной компании "Высота". Отец депутата Думы Уссурийска от партии ЛДПР Павла Кирилюка.

ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Вячеслав Байделюк

Единственный мандат Партии пенсионеров в ЗС ПК после отказа от него первого номера списка, редактора альманаха «Литературный Владивосток» Раисы Мороз заберет бизнесмен, зампредседателя регионального отделения партии в Приморском крае Вячеслав Байделюк. Ничем примечательным в публичной плоскости не отметился.

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