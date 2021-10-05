СК Приморья ходатайствует об аресте экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка

Олег Гуменюк до отставки. Из архива КП Фото: Сергей БАЛАНОВ

Фрунзенский районный суд изберет меру пресечения Олегу Гуменюку, подозреваемому во взятках в особо крупном размере, во вторник, 5 октября. Следком подал ходатайство об аресте экс-чиновника. В понедельник, 4 октября, его этапировали в ИВС.

Об этом пишет РИА Новости. Материалы уже в суде.

В СУСК сообщили, что в отношении Гуменюка возбуждено дело по статье "получение взятки в особо крупном размере". По версии следствия, с 2019 по 2021 год подозреваемый регулярно получал взятки от руководства МУПВ "Некрополь" и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 миллиона рублей.

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