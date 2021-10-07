Тигру не навредили, он зрителям – тоже. В Приморье у Хасана полосатый вновь пошугал автомобилистов

При встрече с человеком тигры спокойны Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Встреча краснокнижной хищной кошки – амурского тигра – и водителя вновь произошла в Приморье. Очевидцы остановились, чтобы поглазеть еще немного – тигр, в свою очередь, утолил любопытство и гордо пошел по своим делам. Видеозапись опубликовали сотрудники центра «Амурский тигр» в социальных сетях.

- Достоверно не известно, те же это люди и хищник, что и на предыдущем видео из Хасанского района. Так или иначе, встреча прошла в штатном режиме: автолюбители тигру не навредили, он им тоже, - рассказали в центре.

«КП-Владивосток» рассказывала про аналогичную встречу – тогда тигр на трассе Хасанского района махнул хвостом и горделиво ушел.

Кстати говоря, почти всегда тигры крайне спокойны в контактах с людьми. Такие встречи не редкость, и уже толком никто не удивляется.

Героем сети не так давно стал и «клубничный» тигр, повадившийся без страха ходить близ Спасска. Кличку полосатый получил из-за любви к вечернему променаду среди клубничных хозяйств местных фермеров.

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