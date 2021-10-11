В Приморье направят больше 150 миллионов на приюты для бездомных собак

Из архива КП
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Из краевого бюджета Приморья муниципалитетам направят больше 150 миллионов рублей. Деньги пойдут на строительство приютов для бездомных животных – чтобы обезопасить жителей от атак безнадзорных четвероногих.
- На данный момент некоммерческие организации открыли приюты для безнадзорных животных в Уссурийске и Большом Камне. В декабре такой приют будет открыт в Анучинском муниципальном округе, - уточнили в пресс-службе правительства края.
Деньги направят тем, кто подготовил проектно-сметную документацию, определился с врачами и концепцией приюта, подчеркнул губернатор Приморья Олег Кожемяко.
- Нужно отработать все жалобы жителей и произвести отлов животных до зимы, чтобы было безопасно ходить по улицам в темное время суток, - обозначил глава края.
Бездомные животные - бич для Приморья, проблема особенно актуальна в дальневосточной столице. Накануне «КП-Владивосток» писала об очередном нападении псов. Накала добавляют догхантеры, орудующие в городе.
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