Глава Приморья Олег Кожемяко: «В отпуск я планирую через неделю»

Глава края посетил утренний эфир Фото: Вадим ПОПОВ

В эфире у «Комсомолки» побывал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Глава края рассказал о насущных проблемах края, над которыми ежедневно работают в управленческом аппарате. На вопрос, успевает ли политик комплексно отдыхать, Кожемяко заявил, что уходит в отпуск в ближайшее время. Однако место назначения не назвал, как и свои любимые места в Приморье.

- Всегда находим [время на отдых]. Сейчас в отпуск на неделю. Место еще найдем! Есть планы, надо перезарядиться. Впереди формирование бюджета, завершение этой стадии. Надо работать, чтобы край видел позитивные изменения.

Напомним, в эфире Олег Николаевич прокомментировал обязательную вакцинацию, рассказал о «Спутнике» и назвал самые нуждающиеся во внимании районы Приморья.

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