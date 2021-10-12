Краевой суд Приморья не изменил приговор экс-вице-губернатору Вишнякову

Фото: пресс-служба АПК

Зам Миклушевского, бывший вице-губернатор Евгений Вишняков не смог изменить свой приговор в Приморском краевом суде. Политик был осужден на два года условно по классической статье для чиновников – превышение полномочий.

Свое наказание экс-зам попытался смягчить в сентябре 2021 года. Прокуратора Приморского края отметила тогда, что возможно ужесточение приговора: бывшему чиновнику могло грозить реальное лишение свободы. К счастью для Вишнякова, приговор решением Примкрайсуда остался в силе: экс-зам на условном сроке.

Согласно тексту июньского приговора, речь в нем идёт о превышении должностных полномочий, связанных с планами на газификацию в Уссурийске. Тогда чиновник поднял цену на контракт газоснабжения микрорайона «Радужный» в Уссурийске более чем на 50 миллионов рублей. Свою вину Вишняков не признавал.

В должности вице-губернатора Вишняков курировал тарифообразование, госжилнадзор, управление природными ресурсами, охрану окружающей среды, гражданскую оборону и защиту населения от чрезвычайных ситуаций. Летом 2017 года он уволился из администрации Приморья. Тогда он уже находился в СИЗО.

Следствие уже пересматривало дело Вишнякова. Подробнее - в материале КП,

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