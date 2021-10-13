Шесть жителей Приморья скончались от коронавируса 13 октября

Оперативные данные на 13 октября Фото: Олег УКЛАДОВ

Последние обновленные данные по Covid-19 в Приморье опубликовал оперативный штаб региона. По состоянию на 13 октября заболели еще 221 человек, всего с начала пандемии заразу подхватили 71 730 жителей нашего края.

Выздороветь за последние сутки сумели 208 пациентов больниц, это на 73 больше, чем днем ранее. Всего же с болезнью справились 63 846 приморцев.

Скончались от инфекции шесть человек за сутки, это довольно много, в среднем в день уходит по 2-4 человека. Всего же болезнь унесла жизни 1 196 заболевших.

Всего сейчас на лечение находится 6 688 приморцев.

В Приморье продолжается вакцинация населения. Хотя бы одним компонентом привиты 432 182 жителя региона. Это 23% от всех проживающих на территории края, при этом надо привить 80% населения, чтобы создать коллективный иммунитет. Так как цифра далеко недостаточная, то региональные власти приняли решение ввести обязательную иммунизацию для работников более 20 отраслей. Полный перечень можно посмотреть здесь.

Стоит отметить, что если сотрудник отказывается от прививки, тогда начальство может отстранить его от работы, при этом сохраняет рабочее место за человеком, но не зарплату. Подробнее этот момент объяснила известный юрист Галина Антонец.

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