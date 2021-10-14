В Приморье школьникам могут продлить каникулы из-за пандемии коронавируса

В некоторых регионах России уже обсуждается такой вопрос. Фото: Олег УКЛАДОВ

Школьные каникулы в некоторых регионах России претерпевают изменения. Например, власти Ставропольского края уже продлили отдых детей до трех недель вместо двух. В Калининградской и Новосибирской областях, а также в Северной Осетии этот вопрос пока что обсуждается. Корреспондент «КП – Владивосток» выяснил, что же ждет Приморье.

Официального указа о продлении каникул «сверху» не было, поэтому, сказали в пресс-службе министерства образования края, сроки ученического отдыха могут определять сами школы. Окончательное решение остается за директорами.

– Руководитель вправе внести изменения в сроки каникул принятые ранее, издав новый приказ, – пояснили в минобразования Приморья.

Осенние каникулы длятся десять дней – с 29 октября по 7 ноября. Следующий отдых ждет учеников в период Нового года – с 29 декабря по 9 января (а это 12 дней). Весенние каникулы начинаются 24 марта, а заканчиваются спустя десять дней, 2 апреля.

Отметим, что для первоклассников есть дополнительные каникулы – с 14 по 20 февраля.

– Вместе с тем, еще раз обращаем внимание, что указанные даты являются рекомендованными. Школы самостоятельны в этом в этом вопросе, – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Приморье ожидается четвертая волна коронавируса. В связи с этим власти начали закрывать детские сады и школы, переводя детей на дистанционное обучение, а также ввели обязательную иммунизацию для работников более чем 20 отраслей. Кстати, теперь, чтобы попасть в кино, кафе и театр, нужен QR-код.

В крае ежедневно заболевает больше 200 человек, всего же с начала пандемии заразу подхватили почти 72 тысячи приморцев.

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