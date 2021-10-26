Центральный район Владивостока скован пробками из-за пожара на Некрасовском рынке

Движение у рынка на Некрасовской. Фото: принтскрин карт 2GIS

Во Владивостоке пожар объял павильоны рынка на Некрасовской. Площадь возгорания составляет порядка 400 квадратных метров. У места пожара больше десяти единиц пожарной спецтехники, движение возле самого рынка перекрыто спасательной службой и ГИБДД.

Фото: КП-Владивосток

Очевидцы сообщают о пробках, тянущихся от Второй Речки до Фуникулера. Затороми скован почти весь Фрунзенский район Владивостока. В красный окрашена дорога с Моргородка до сквера Некрасовского, Океанский проспект в сторону 3-ей Рабочей.

Затор из-за пожара наблюдается и на Светланской улице - дорога окрашена в желтый и красный. Более того, очевидцы в сервисе онлайн-карт 2GIS пишут, что на месте произошло ДТП.

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