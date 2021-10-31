«Сухой» фонтан в центре Владивостока – все. Местная достопримечательность отправляется на «зимовку»

В следующий раз фонтаны заработают лишь в мае. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Все фонтаны Владивостока уже давно ушли на «зимовку»: проходя по улице Адмирала Фокина или набережной Спортивной гавани можно заметить, что чаши для воды уже давно закрыты. Исключением стал светомузыкальный фонтан на центральной площади города. Изначально планировалось, что он проработает до середины октября. Однако хорошая погода, которая продолжает радовать жителей дальневосточной столицы, позволила оттянуть этот грустный момент. И все же он наступил – «сухой» фонтан последний раз станцует под музыку 31 октября.

У желающих насладиться мини-концертом есть еще один шанс, следующий выпадет лишь в конце весны: «зимовать» фонтаны будут до 1 апреля, а следующий запуск по традиции планируется на 1 мая.

В этот день, как и положено, фонтан работает по расписанию, актуальному для пятницы, субботы и воскресенья. «КП – Владивосток» напоминает точное время светомузыкальноводных плясок:

8:00-10:00 Динамический режим

10:00-11:00 Пауза

11:00-13:00 Динамический режим

13:00-14:00 Пауза

14:00-16:00 Динамический режим

16:00-17:00 Пауза

17:00-19:00 Детский режим (струи бьют с малой силой)

19:00-21:00 Динамический режим

21:00-22:00 Музыкальный режим

22:00-23:00 Динамический режим

Если же вы не успели попасть в этом году на площадь и посмотреть на фонтан, то «Комсомолка» предлагает глянуть наш яркий фоторепортаж.

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