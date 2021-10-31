В Приморье на 31 октября COVID-19 заболели 281 человек, умерли трое

Актуальные данные на 31 октября. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперативный штаб продолжает публиковать актуальные данные по коронавирусу в Приморье, и цифры поражают. Так, по состоянию на 31 октября в крае заболели 76 237 жителей. За последние сутки заразу подтвердили у 281 человека, что означает – побит очередной антирекорд.

Выздороветь сумели 67 675 пациентов больниц, за предыдущий день таких людей 328 (это на 123 больше, чем накануне).

С ковидом, увы, не справились 1 259 жителей края, трое из них скончались днем ранее.

В Приморье набирает обороты кампания по иммунизации населения, хотя бы одним компонентом привились уже 517 839 человек, это около 27,5% от всех жителей региона. Для создания коллективного иммунитета нужно привить минимум 60%, а лучше 80%. Для мотивации власти придумали ряд стимулирующих мероприятий, в том числе розыгрыш призов и обязательная вакцинация населения. Довольно кардинальным шагом стало введение локдауна и QR-кодов. Теперь попасть в кафе, театры и кино без заветной отметки нельзя. «КП – Владивосток» уже писала об этом подробно, а также рассказывала, как же получить код.

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